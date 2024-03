A Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência-CMPD de Itapeva trabalham pela garantia da igualdade e a inclusão social no município. Na manhã desta quinta-feira (14), no Paço Municipal, aconteceu a posse dos membros do conselho, que foram eleitos para pleitear avanços às pessoas com deficiência.

O CMPD foi instituído pela Lei nº 4.167, de 14 de setembro de 2018, e está vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O processo eleitoral seguiu as orientações do Regimento Interno do Conselho e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com publicação em Diário Oficial e mídias sociais.

A Diretoria do CMPD foi eleita respeitando a paridade entre representantes da sociedade civil e do poder público. Guilherme Mota, representante da Sociedade Civil, foi eleito Presidente, enquanto Maria Carolina Macedo, representante do Poder Público, foi eleita Vice-Presidente. Giane Cristina de Lima Ferraz, representante da Sociedade Civil, assumirá como primeira Secretária, e Gilsiley Pinn Gil, representante do Poder Público, como Segunda Secretária.