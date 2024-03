No início da madrugada de quarta-feira (13), a Guarda Civil Municipal realizava Policiamento Preventivo através das Equipes de Rádio Patrulha, momento em que se deparam com um homem, que trazia um saco nas costas.

Ao perceber a presença Policial o homem tentou se desvencilhar do saco, o colocando no solo. Porém, os Policiais da GCM verificaram o que havia no saco, diversos objetos e em seguida abordaram o homem, aquele que estava com o saco nas costas.

O homem disse que uma pessoa desconhecida havia entregue a ele. Os Policiais localizaram dentro do saco dentre os objetos, 1 aparelho DVD veicular, caixa de som entre outros objetos.

Sendo assim, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado o ocorrido. Todos os objetos foram apreendidos para averiguação, o homem foi liberado.

Caso você tenha sido vítima de furto de objetos semelhantes, procure a Polícia Civil.