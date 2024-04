Através do Diário Oficial do município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde de Itapeva decretou situação de emergência em razão da epidemia de dengue.

De acordo com o decreto 13.735 do dia 16 de abril de 2024, considerando o agravamento dos casos de dengue na cidade, fica decretada a situação de emergência, sendo também aplicado a Chikungunya e a Zika, ambas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

O decreto também autoriza a aquisição de insumos e materiais, doação e cessão de equipamentos e bens; contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial e a prorrogação de contratos e convênios que favoreçam o combate do mosquito, a assistência à saúde dos pacientes e ações da vigilância epidemiológica.

O decreto, que tem vigência de 90 dias, pode ser lido na íntegra pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDg0OTcz na página 14 da edição 2391.

No boletim informativo da Secretaria de Saúde do sia 13/04/2024, Itapeva teria 429 confirmados para Dengue e um total de 1.719 notificados. Cuide-se e fique atento aos sintomas.