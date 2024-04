O Gabinete Acadêmico, por meio do Comendador e Poeta Luiz Henrique Becker tem a honra de convidar a todos para o evento de diplomação de Isabel Regina dos Reis.

A itapevense será homenageada com o grau de Dama da História, por seu trabalho realizado em defesa do patrimônio material e cultural paulista.

A cerimônia será realizada em Itapeva, na Câmara Municipal, às 19h20 do dia 19 de abril, nesta sexta-feira.

Prestigie a honraria recebida pela querida Isabel. Parabéns!

Sobre a homenageada:

Isabel é uma entusiasta pela recuperação da história ferroviária de nossa cidade, tem um sonho de ver restaurado o prédio da Estação Ferroviária da Vila Isabel, além de buscar despertar o interesse da sociedade para a proteção dos patrimônios históricos que ainda remanescem em Itapeva, como a Paineira Bicentenária, Casarão do Pilão d’Água, Memorial ao Tropeiro, Escola Municipal Coronel Acácio Piedade, Catedral de Sant’ana, Capela Nsa. Sra. Do Carmo, Casa da Cultura e Batalhão da Polícia Militar. “Acredito ainda, que cultivar a memória de um povo é uma obrigação de todos, pois é um componente importante para montar o quebra-cabeça dessa nossa história, pois guarda as tradições e saberes da cultura da nossa cidade, tendo em vista a importância para as pesquisas futuras que serão realizadas por nossos netos e bisnetos…um dia quem sabe”, disse.

“Quem não tem história, não tem passado…e o passado sempre ajuda nas decisões futuras”. (Frase do Prof. Gretz)