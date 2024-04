Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (19), no Jardim Maringá.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista de um utilitário passar mal e invadir a Avenida Paulina de Morais e bater lateralmente em uma caminhonete que seguida no sentido Centro-bairro.

Ao perceberem que o motorista não passava bem, as testemunhas auxiliaram o condutor e acionaram as equipes de resgate. A Guarda Civil Municipal chegou ao local e também prestou auxílio até a chegada do SAMU que socorreu o motorista consciente até o Pronto Socorro.

Os danos nos veículos foram pequenos e o trânsito ficou parcialmente interditado.