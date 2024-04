A Prefeitura de Itapeva realizou a reforma e revitalização do Parque Dr. Jorge Assumpção Schimidt (Pilão D’Água).

Nesta segunda-feira (22) aconteceu a solenidade da reentrega oficial do local. A cerimônia foi realizada no novo auditório construído do Pilão D’água e contou com apresentação da Lira Itapevense e da dupla sertaneja Deny & Dárcio.

Na ocasião, também foi inaugurada a nova sede do Fundo Social de Itapeva, que participou da reinauguração comercializando o delicioso salgado encapotado, que é considerado um símbolo da cidade de Itapeva. Além disso, também foi inaugurada a sede do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapeva (IHGGI). A reentrega do Pilão D’água também contou com show de Aninha da Viola, Cezar & Banda e Ricardo Galvão & Banda.

O Pilão D’água revitalizado agora conta com banheiros com fraldário, Playground para as crianças, academia ao ar livre, pistas de caminhada, Decks de madeira para apreciação do lago, novo caminho para acesso a pé à ilha do lago, além das novas sedes do Fundo Social, do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, e também no novo auditório equipado para os mais diversos tipos de eventos e apresentações.