A Guarda Civil Municipal foi acionada na madrugada do dia 5, por volta das 3h10, onde as informações eram de que uma avó que possuía medida protetiva em desfavor do seu neto estaria em perigo, pois, o rapaz estava em sua residência.

Rapidamente as equipes de Rádio Patrulha foram até o local e na tentativa de prender o rapaz que quebrou a medida, houve resistência e tentativa de fuga. Foi necessário apoio de outras equipes de Rádio Patrulha e da ROMU para deter o sujeito.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento dos fatos e determinou que o rapaz ficasse preso e à disposição da Justiça.