A Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista convida empreendimentos da região que trabalham com agricultura familiar – produção, beneficiamento, distribuição, artesanato, turismo e educação ambiental – a participarem de um processo de mentorias e receberem apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento das suas organizações.

O objetivo da Rede Sociotécnica é apoiar iniciativas rurais para que aprimorem suas atividades, favorecendo as pessoas que fazem parte da organização, principalmente com a ampliação da renda familiar. Durante 06 meses, de julho à dezembro de 2024, a Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista oferecerá gratuitamente para:

●​10 ORGANIZAÇÕES: mentorias online e presencial para apoiar iniciativas rurais na resolução dos seus desafios;

●​10 ORGANIZAÇÕES: além das mentorias, vão receber apoio financeiro de R$15.000 a R$25.000 que poderá ser usado em: pequenas reformas, remunerações pontuais para equipe técnica, compras (insumos, equipamentos, ferramentas, etc.).

Quem pode participar?

Associações, cooperativas e coletivos, desde que possuam no mínimo 10 integrantes e estejam localizados na zona rural dos seguintes municípios: Angatuba, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Guareí, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Paranapanema, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, São Miguel Arcanjo e Taquarivaí.

O projeto tem como foco principal apoiar organizações que foram fundadas, são conduzidas e/ou tem como participantes famílias de baixa renda. Estes empreendimentos devem buscar a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas. As organizações localizadas em aldeias indígenas, quilombos, assentamentos de reforma agrária e PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário), assim como aquelas com menos acesso a processos de assistência técnica rural, terão prioridade no processo de seleção.

Acesse o edital aqui: https://drive.google.com/file/d/10B9l9gBGUwfsUQwuIlbs4MQobGdXfOYX/view

Tira-dúvidas online: dias 09, 15, 21 e 27 de maio às 19h, pelo link: https://meet.google.com/ucm-eoyi-vbi

Inscrições: https://forms.gle/wK4p1oJCeFr2FLB88

Prazo de Inscrição: 02/06/2024

Mais informações:

email: [email protected]

instagram: @rede.sociotecnica

whatsapp: (15) 99649-5080

Quem somos:

Uma iniciativa que busca integrar e articular os diferentes agentes do território Sudoeste Paulista (entidades públicas e organizações da sociedade civil), visando a construção de estratégias para o desenvolvimento territorial e, principalmente, a superação da pobreza e o combate à fome. Ao longo dos últimos dois anos a Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista apoiou 08 organizações com: suporte à gestão, aprimoramento da produção, compra de equipamentos, obras de infraestrutura, auxílio na comercialização e captação de recursos. O valor total investido entre 2022 e 2023 foi de R$300.000,00.

Patrocínio: Suzano

Realização: Cânions Paulistas e UFSCAR

Parceria: IAC, SEBRAE, ITESP, CATI e FATEC