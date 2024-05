Um grave acidente deixou 4 pessoas mortas no fim da tarde desta segunda-feira, dia 6 de maio, na Rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré, próximo ao Condomínio Solemar.

Segundo informações obtidas pelo A Voz do Vale, um caminhão carregado com areia tentou frear para não atingir um veículo que estava lento na pista, quando tombou e foi atingido por um carro que seguia sentido Avaré/represa.



As quatro pessoas que estavam no carro, sendo duas mulheres, uma criança e um idoso, morreram no local. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Equipes da concessionária que administra a via, do Resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da Funerária Funsa estiveram no local.

A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada. As causas do acidente serão investigadas.

(Conteúdo via Jornal A Voz do Vale, de Avaré)