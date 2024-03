A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada através da Central de Monitoramento 153, onde o solicitante dizia que, uma senhora de 84 anos tinha medida protetiva em desfavor do seu filho e que ele estaria na residência naquele momento.

Rapidamente equipes de Rádio Patrulha da GCM foram até o local. Ao chegarem na residência constataram que o homem (filho) estava no quintal da casa, o qual foi abordado e após a confirmação da medida protetiva, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial.

No Plantão a Autoridade de Polícia Judiciária após conhecer os fatos, entendeu a flagrância do descumprimento à ordem judicial, a qual seja, medida protetiva e determinou que o homem fosse recolhido preso a carceragem local onde permaneceu à disposição da Justiça.