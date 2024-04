Na manhã de quarta-feira (24), um estabelecimento comercial foi alvo de uma ação criminosa na Rua Barão do Rio Branco na Vila Nova em Itapeva.

Pelo local, câmeras de monitoramento flagraram a ação de um homem que se passa por cliente e minutos após adentrar no estabelecimento anuncia o roubo mediante ameaça com uma arma de fogo.

De acordo com a vítima, o homem pediu os objetos de valor e fugiu levando celulares e caixas de som.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e com base nas imagens começaram a busca pelo suspeito. As imagens foram compartilhadas em aplicativos de mensagens e até mesmo divulgados dados do suposto autor do roubo.

Já no período noturno, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou uma abordagem a dois indivíduos, que estavam brigando pelo bairro Morada do Bosque e acabou verificando que um dos indivíduos era o suspeito do roubo e o outro era o pai da vítima.

Diante das circunstâncias, foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado as partes ao Plantão Policial, onde o suspeito ficou à disposição da Justiça.