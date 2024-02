A morte de um policial é uma realidade que afeta não apenas a família e amigos, mas também toda a comunidade e a polícia como um todo. A perda de um policial representa a interrupção prematura de uma vida dedicada ao serviço e à proteção da sociedade. É um lembrete trágico do sacrifício que os policiais fazem diariamente em prol da segurança de todos.

A ausência deixa um vazio imensurável na vida daqueles que o amavam. Familiares, colegas de trabalho e amigos enfrentam uma dor profunda e duradoura, marcada pela saudade, pela injustiça e pelo reconhecimento do heroísmo do policial. A dor se estende para além do círculo íntimo, atingindo toda a comunidade que reconhece a importância do trabalho desses profissionais.

Além disso, a dor também tem um impacto significativo na força policial. Os colegas de trabalho enfrentam essa dor, porém continuam a desempenhar suas funções, muitas vezes lidando com a pressão adicional e o luto coletivo. A perda de um membro da corporação é sentida como uma ferida na unidade e no espírito de solidariedade que sustenta a Polícia Militar.

É importante reconhecer e honrar o legado dos policiais que perderam suas vidas no cumprimento do dever. Suas contribuições para a segurança pública não devem ser esquecidas, e é essencial oferecer apoio e solidariedade às famílias enlutadas e à corporação como um todo.

A dor da perda de um policial é uma realidade dolorosa que merece ser compreendida, respeitada e enfrentada com compaixão e empatia.

Lembrando que o ataque a um agente público que exerce a profissão policial que representa nas cores da sua farda a malha protetora da sociedade é sem dúvida alguma um ataque à sociedade como um todo.

CAPITÃO PM MACIEL Comandante da Força Tática do 54° BPM/I (Mestrando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelos CAES)