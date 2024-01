Indivíduos fugiam em uma motocicleta, quando se envolveram em um acidente com a vítima do furto.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé prendeu, no último domingo (29), uma dupla em flagrante por furto.

Conforme a corporação, a equipe foi acionada através da Central de Operações Inteligentes (COI), para averiguar um possível furto com dois indivíduos.

Ao chegarem no local, os GCMs identificaram um dos indivíduos acidentado com uma motocicleta, com ligação direta, aparentando ser furtada. O outro indivíduo foi detido, pela vítima e por populares, em uma construção próxima.



De acordo com o relato da vítima, o mesmo havia recebido informação de um amigo de que haviam furtado pertences do interior do carro de seu pai. Ao saber disso, ambos saíram em busca dos pertences, encontrando a caixa de som abandonada em uma construção. Dando continuidade nas buscas, em um cruzamento, uma motocicleta com dois indivíduos sem capacete virou a esquina em alta velocidade, colidindo com o seu veículo.

O garupa da motocicleta sofreu um ferimento na perna, enquanto o condutor conseguiu fugir para uma construção. Ao ser identificado como autor do furto pela vítima, o homem foi detido pelas testemunhas até a chegada da corporação. O garupa foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido à Santa Casa. Devido ao flagrante, o mesmo permaneceu no hospital escoltado por um GCM, enquanto o outro foi conduzido diretamente ao Plantão Policial.

Os dois receberam voz de prisão em flagrante por furto e permanecem à disposição da Justiça.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé.