Estudantes devem conferir as regras de matrícula de cada instituição; quem não se matricular até amanhã perde a vaga.

Estudantes da Rede Pública aprovados na primeira edição do Provão Paulista Seriado precisam efetivar suas matrículas no ensino superior obrigatoriamente até amanhã (30). A inscrição deve ser feita de forma online no portal de cada instituição. Após o período final de matrículas, o aluno perde a vaga, que será liberada para a segunda chamada, prevista para sexta-feira (2).

Todas as 3.600 escolas estaduais de Ensino Médio da rede estadual paulista estarão abertas entre esta segunda-feira (29) e terça-feira (30) para apoiar os aprovados nas matrículas. O Provão Paulista garante o acesso direto à USP (Universidade de São Paulo), UNESP (Universidade Estadual Paulista), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e FATEC (Faculdade de Tecnologia de São Paulo).

Para não perder nenhuma informação sobre o processo de matrícula, lista de documentos — a começar pelo histórico escolar emitido pela escola de Ensino Médio —, é preciso que todos os aprovados estejam atentos aos detalhes do processo, divulgados por cada instituição. Todas as informações, de todas as instituições, estão disponíveis no material preparado pela SEDUC-SP, reunidos no link (https://www.educacao.sp.gov.br/passou-no-provao-paulista-voce-tem-ate-terca-feira-30-para-efetuar-sua-matricula-no-ensino-superior/). A dica da Secretaria da Educação é que o estudante não deixe para fazer a matrícula na última hora.

Nas 21 escolas da Diretoria de Ensino – Região de Itapeva tivemos 54 aprovados, sendo 9 na UNESP, 43 na FATEC, 1 na USP e 1 na UNICAMP.

O estudante Yago Barros de Souza, de Itapeva, ex-aluno da Escola Estadual Otávio Ferrari, é um dos aprovados para Engenharia Agronômica da USP – Piracicaba e já está finalizando sua matrícula e se organizando para pleitear auxílio moradia no Campus da ESALQ. “Estou muito feliz por realizar meu Projeto de Vida que era Agronomia. Estou recebendo muitas mensagens da escola, dos meus amigos e dos professores. Eles me disseram que euconquistei a etapa mais difícil, que é a aprovação. Eu sou o único aluno da região que passou na USP e isso me deixa feliz porque todo o meu esforço valeu a pena”, comenta.