A participação do FUT CRAQUES no torneio Uruguay Cup @uruguaycup foi uma jornada repleta de paixão e dedicação. Nas categorias sub15 e sub14, os jovens atletas exibiram talento e determinação.

Nos gramados do Uruguay Cup, os atletas representaram toda a família FUT CRAQUES de pais, amigos e pessoas que acreditaram nesse desafio, representando os municípios de Itapeva e Taquarituba, bem como o país.

As lágrimas de alegria nas vitórias e as lições aprendidas nas derrotas moldaram não apenas jogadores habilidosos, mas também indivíduos resilientes. A Uruguay Cup foi um capítulo na jornada de crescimento desses jovens atletas, repleto de emoções que ficarão marcadas em suas memórias para sempre.

No final, a participação do FUT CRAQUES na Uruguay Cup não foi somente sobre o resultado final, mas sobre a experiência enriquecedora que transcende o campo de jogo. Foi sobre amizade, superação e o inegável amor pelo esporte que une corações jovens em um só ritmo: o ritmo acelerado e apaixonado do FUT CRAQUES.

Parabéns a todos os envolvidos!