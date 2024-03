Estão abertas as vagas para o curso profissionalizante gratuito de Microblanding, que será realizado Escola de Beleza e Bem Estar, no C.D.H.U, e tem o objetivo de capacitar pessoas para o mercado de trabalho ou para abrir seus próprios negócios, no segmento de estética.

As inscrições vão até o dia 22/03 e devem ser realizadas exclusivamente presenciais, no Espaço Cidadão, situado à Rua Lucas de Camargo, nº 290, Centro.

O curso é voltado para pessoas maiores de 18 anos e residentes em Itapeva. (Não serão aceitas inscrições por e-mail ou Whatsapp). Para mais informações basta entrar em contato no telefone (15) 99810-1926.

A data de realização do curso será definida após a seleção dos participantes. Após o preenchimento do formulário de inscrição, os candidatos às vagas do curso deverão passar por entrevista de seleção com a instrutora do curso para preenchimento das vagas limitadas dos cursos.