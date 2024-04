Suspeito agia de forma a dificultar seu reconhecimento e teria cometido ao menos 9 estupros no município.

Na manhã deste domingo (14), Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG prenderam um homem de 28 anos suspeito de cometer nove crimes de estupro em série em Itapeva/SP.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início no ano de 2020, quando houve o primeiro registro de ocorrência, sendo que depois disso ao menos oito casos foram registrados no Plantão Policial de Itapeva.

O estuprador agia sozinho e praticava crimes sexuais contra mulheres utilizando-se de violência e grave ameaça, inclusive, com o emprego de arma branca. Os crimes ocorreram em diversos bairros da cidade, precisamente Jardim Beija Flor, Vila Aparecida, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila São Camilo, Itapeva E, Vila Santana, Jardim Maringá e do viaduto próximo da entrada da Faculdade FAIT.

Na maioria dos delitos, o criminoso invadiu as casas das mulheres sem ser percebido e as amarrou com os pulsos para trás usando cadarço de calçados das próprias vítimas, com o objeto de cometer os atos.

Em dois casos, o estuprador seguiu, abordou e dominou as mulheres nas ruas, após o que também as amarrou com os pulsos para trás e as levou para local ermo, a fim de praticar os atos.

Conforme apurado, o investigado tinha o costume de monitorar os alvos antes de praticar os estupros, traçando um perfil e conhecendo as respectivas rotinas, tais como os horários que permaneciam sozinhas na residência e seus percursos pelos quais caminhavam.

O criminoso demostrou planejar detalhadamente as ações, tudo com o fim de impedir sua identificação. O trabalho de investigação realizado foi meticuloso e conseguiu identificar o criminoso após a análise e cruzamento de dados das diversas ocorrências.

Um Inquérito Policial foi instaurado pelo Delegado de Polícia da DIG de Itapeva, que culminou com pedidos de prisão temporária e de busca relacionados ao estuprador.

A representação teve manifestação favorável por parte do Ministério Público, sendo concedido o respetivo mandado pelo Poder Judiciário.

A prisão do criminoso foi efetuada logo após ele sair da casa de pessoa com quem mantém relacionado amoroso, no momento em que os agentes realizavam o monitoramento do local.

Os policiais também cumpriram mandados de busca em alguns endereços, nos quais diversos objetos de interesse para a investigação foram apreendidos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil acredita na existência de outras vítimas, que não registraram boletim de ocorrência, seja por constrangimento ou por medo, e orienta que tais pessoas procurem a DIG de Itapeva para relatar os fatos.