O vereador itapevense Júlio Ataíde, por meio do requerimento 158/2024, solicitou ao Executivo municipal uma devolutiva sobre a possibilidade de implantar academia ao ar livre e playground, além de realizar a reforma e manutenção da quadra e da pista de skate, na Praça Poliesportiva Carlos Alberto Saponga de Oliveira.

A referida praça está localizada próxima a Escola Municipal Raphael Fabri Netto, na Avenida Paulo Leite de Oliveira, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves.

“É uma necessidade, oferecer a opção de lazer e a prática de atividades esportivas à população, e uma praça tão ampla como essa é o local perfeito para entregar um espaço que a população possa usufruir desses benefícios, por isso, encaminhei os pedidos,pela revitalização da praça, a reforma da pista de skate e da quadra, a instalação de um novo playground, e também a instalação dos aparelhos da academia ao ar livre, entendendo que essas melhorias trarão ainda mais opções, tanto de lazer, como de práticas esportivas, a toda a população aqui do bairro”, explicou o vereador.

De acordo com Júlio, até o momento não teve devolutiva do Executivo nem sobre as reformas e nem sobre as instalações.