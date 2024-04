Neste domingo (14), pelo município de Capão Bonito, uma equipe policial-militar deteve um indivíduo pelo crime de violência doméstica e lesão corporal.

A equipe foi acionada para atendimento de desinteligência pela via, quando na chegada encontraram a mulher com escoriações decorrente das agressões sofridas.

Após o fato o autor se evadiu do local, sendo localizado instantes depois por outra equipe policial.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial e submetidas a avaliação médica, restando ao autor a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e recolhimento ao cárcere local.