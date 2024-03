A parceria firmada entre o município de Itapeva e a Unesp para a criação do programa “Itapeva – Mais Médicos” mereceu destaque durante a abertura do evento Unesp Cidade, realizado nesta quarta-feira, 06 de março, em São Paulo (SP).

O reitor da Unesp, professor Pasqual Barrettidestacou o acordo durante seu discurso, dirigido aos representantes das 24 unidades da universidade em todo o Estado.

Por meio da parceria, médicos formados pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) atenderão na rede básica de saúde de Itapeva. Este é um primeiro passo numa parceria para promover a integração dos serviços de saúde e melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência do atendimento à população.

O acordo foi possível graças ao empenho do reitor da Unesp, professor Pasqual Barretti, dos professores Carlos Magno Fortaleza e Pedro Arruda Lourenção, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da diretora, professora Danielle Goveia e do vice-diretor Carlos Affonso da Unesp de Itapeva, do prefeito Mario Tassinari e da secretária municipal da Saúde Vanessa Valério de Almeida Silva.