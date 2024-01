Nesta terça-feira (22), por volta das 22h25, a Guarda Civil Municipal através das equipes de Rádio Patrulha realizava Policiamento Preventivo na vila Dom Bosco, local bastante conhecido pela venda de drogas, ao se aproximarem do cruzamento das ruas Barueri e Irmã Ernestina um homem de 18 anos tentou fugir. Porém, o sujeito foi abordado pelos Policiais da GCM e trazia consigo certa quantidade de substâncias análogas a entorpecentes cocaína e crack, além de certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos os Policiais da GCM deram voz de prisão ao homem suspeito de estar na prática do tráfico, sendo ele algemado devido o receio de fuga e para garantir a sua integridade física, em seguida foi conduzido até o Plantão policial.

No Plantão, os policiais da GCM apresentaram a ocorrência ao Delegado de Plantonista e exibiriam os entorpecentes e valores. Então a autoridade Policial ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e valores ora exibidos. O homem foi recolhido preso na carceragem local onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.