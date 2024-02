Neste domingo, dia 25, o Ginásio da CCE recebe a 4ª edição do Educaginga. Nesse evento os alunos irão receber graduações, troca de graduações e uma formatura de mais um capoeirista a nível de Contramestre. O workshop será ministrado pelo Mestre tinta Forte a partir das 13h e o batizado às 15h. Entrada: 1 litro de leite.

O Projeto Educaginga teve início e foi fundada no ano de 2018 na antiga Semjel da Vila Isabel pelo Mestre Binho. Em 2019 foi dado o nome de Escola de Capoeira Centro Cultural Educaginga Mestre Binho, onde abriu o seu espaço particular, sob a responsabilidade de Mestre Binho. Há 6 anos desenvolveu o Projeto Social e parcerias com ONGs, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e atualmente continua seu projeto na Secretaria da Cultura e na sua escola particular.

Mestre Binho é formado pelo grupo de capoeira Cordão de Ouro, já realizou 3 eventos sob sua coordenação e dia 25 de fevereiro realizará o IV EDUGAGINGA 2024, tendo como objetivo de manter viva a tradição da capoeira em Itapeva e continuar o legados deixado pelo seu eterno Mestre Beto. O evento conta com a presença de vários Mestres, Contramestres e Professores de Itapeva e região. Participe!