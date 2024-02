Na noite do último sábado (10), a Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento preventivo quando se deparou com ocorrência de trânsito sem vítima.

Os policiais da GCM abordaram as partes para entender o que estaria ocorrendo, e já perceberam que um dos condutores apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Diante dos fatos, os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia através do aparelho etilometro (bafômetro), sendo constatado em um dos condutores a quantidade de álcool por litro de ar alveolar acima de 0,33 miligramas, o que constitui crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A situação foi apresentada no plantão Policial, onde a autoridade tomou conhecimento sobre os fatos, determinando o registro da ocorrência, lavrando o auto de prisão em flagrante em desfavor daquele condutor que constou a embriaguez através do teste.

O cidadão foi recolhido preso e ficou à disposição da Justiça.