Nesta segunda-feira (12), por volta das 11h, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento no bairro Pinheiros 2 (Apiaí), local onde havia ocorrido em data anterior um feminicídio e tentativa de homicídio, esta equipe com informações de que na data de hoje por das 04h, o autor teria sido visto por moradores andando nas proximidades da casa da vítima. A equipe desembarcada, passou a observar uma escadaria, local ultimamente vem sendo utilizado por usuários de entorpecentes, em alguns metros abaixo ouviram conversas vindo de uma casa indicando discussões e cobranças de dívidas do tráfico, a porta da residência estava parcialmente aberta sendo possível visualizar que o autor falava ao celular, dizendo em voz alta que “se não viesse pagar iria levar um tiro na boca”, sem que notasse a presença da equipe foi observado um objeto escuro semelhante a uma arma de fogo na cintura do autor abaixo da região abdominal. Diante da situação, a equipe ainda pelo lado de fora passou a verbalizar com o indivíduo, imediatamente ele levantou as mãos não havendo dúvidas que se tratava de arma de fogo, foi realizado abordagem, na revista foi retirado o armamento sendo um revólver de marca ROSSI, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos de calibre 38, e sobre uma mesa diversas porções de drogas “CRACK”, embaladas em plástico e outros objetos como, relógio de pulso, celulares, aparelho de som e mais 05 (cinco) cartuchos intactos de calibre 38.

Autor alegou que havia alugado aquela casa para fazer tráfico de drogas, estava na cidade a um mês, e na data de ontem havia ocupado a casa. Na vistoria da casa foi encontrado um adolescente, alegou que havia chegado ontem vindo de Capão Bonito, não sendo possivel realizar contato com familiar do adolescente. Para o autor foi dado voz de prisão de porte ilegal de arma, tráfico de drogas, corrupção de menores, após pesquisa do autor constou CAPTURA DE PROCURADO “saidinha”.

Foi realizado contato com o Conselho tutelar e compareceu uma conselheira.

A ocorrência foi apresentada ao plantão policial, com prisão em flagrante, permanecendo o autor à disposição da Justiça.