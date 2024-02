Na madrugada da última terça-feira (12), equipes da Guarda Civil Municipal realizavam policiamento preventivo no evento de carnaval na Praça Anchieta, quando foram acionados por funcionária de uma farmácia localizada no centro, que dizia que o estabelecimento acabara de ser furtado.

A equipe Policial da GCM saiu no encalço do suspeito que foi abordado na Rua Antônio Carlos Veiga e com ele foram localizados vários frascos de produtos. O suspeito confirmou que havia furtado os produtos da farmácia. Então ele recebeu voz de prisão e foi apresentado no Plantão Policial, onde a equipe da GCM apresentou a ocorrência ao Delegado de Plantão, este conheceu dos fatos e ratificou a voz de prisão, determinando o registro do auto de prisão em flagrante, apreensão dos produtos e o suspeito foi recolhido preso na carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.