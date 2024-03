Na sexta-feira (15), a GCM de Itapeva prestou apoio a DISE – Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, em ação que culminou na prisão de um indivíduo em flagrante com drogas, dinheiro e balança pelo crime de tráfico de drogas.

O fato ocorreu por volta das 06h15 no Jardim Grajaú. Foram apreendidos:

15 pedras de crack

09 eppendrofs com cocaína; 56 porções de haxixe; 01 porção de maconha; 01 balança; 01 celular; 01 pacote de sacolé.