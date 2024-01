Na tarde de sábado (27), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Itararé, abordaram um indivíduo na via pública e localizado com ele dinheiro e cocaína.

Após denúncias, a equipe policial deslocou até a residência do homem, onde foi localizado alguns pés de maconha no quintal, além de mais drogas, colete à prova de balas, munição e contabilidade do tráfico.

Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.