O deputado federal Maurício Neves, dando continuidade ao trabalho do ex-deputado federal Guilherme Mussi, liberou mais R$ 300 mil para o município de Itapeva. O recurso foi aplicado na compra de uma nova viatura para a GCMI (Guarda Civil Municipal de Itapeva).

Segundo o parlamentar, que também é presidente estadual do Progressistas, a viatura adquirida é do modelo TrailBlazer e será utilizada pela equipe especializada da ROMU de Itapeva. Além do recurso de emenda parlamentar, houve também uma complementação da prefeitura municipal, no valor de R$ 90 mil.

Maurício Neves explicou ainda que a liberação da verba foi um pedido da bancada de vereadores do Progressistas local, e do presidente da Câmara, Roberto Comeron.

O deputado federal afirmou ainda que além dos recursos já destinados em 2023, no mês de março o Progressistas deverá realizar um evento em Itapeva para anunciar o volume de recursos de emenda parlamentar programados para Itapeva em 2024. “Itapeva continuará tendo um deputado federal e que destina recursos para o município”, ressaltou.