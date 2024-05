O texto, no entanto, não fala nada a respeito do uso da Tribuna pelos vereadores que devem concorrer novamente a vereança.

A vereadora Áurea Rosa encaminhou à Câmara Municipal de Itapeva o projeto de resolução 003/2024 onde altera o regimento interno da instituição visando coibir o uso politiqueiro da Tribuna do Povo.

De acordo com a vereadora o projeto tem por objetivo alterar o artigo 87 da Resolução nº 012/92, que dispõe sobre o “Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva/SP”, buscando promover o aprimoramento do regimento com relação a utilização da Tribuna do Povo nas Sessões Plenárias em períodos de eleição, adequando-o a atual realidade da sociedade e do Poder Legislativo.

Pela proposta, o uso da Tribuna do Povo não será permitido a candidatos a cargos eletivos no período de cento e oitenta dias que anteceder as eleições.

A utilização da Tribuna do Povo é aberta a todo cidadão itapevense, desde que comprove estar em dia com suas obrigações eleitorais.

Na proposta, não há especificação quanto ao uso da Tribuna pelos próprios vereadores, inclusive os candidatos à reeleição.