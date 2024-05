Uma professora e os dois filhos dela foram mortos a tiros dentro da própria casa em Apiaí, no interior de São Paulo. Conforme apurado pelo g1 nesta sexta-feira (17), o companheiro da mulher, de 38 anos, é o principal suspeito e fugiu após o crime. Ele é policial militar e trabalha no Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu na Rua Joaquim Fogaça de Oliveira, no bairro Jardim Araucária. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito invadiu a casa de Josilene Rosa, de 39 anos, e disparou pelo menos sete vezes, acertando a mulher e os filhos dela, Arthur, de 13 anos, e Gabriel, de 20.

Os três morreram e o atirador fugiu de carro. Durante a fuga, ele bateu o veículo em um guard rail na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250), próximo de Guapiara (SP). O automóvel foi localizado por policiais, mas o homem segue foragido.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o bombeiro cometeu os assassinatos por não aceitar o possível fim do relacionamento. Isso porque horas antes do crime, o casal teve uma discussão em que Josilene afirmou que tinham terminado.

Conforme apurado pelo g1, a escola onde a vítima era professora decretou luto e suspendeu as aulas nesta sexta-feira (17). “É com profunda dor e pesar que comunicamos o falecimento da professora Josilene, nossa amiga e companheira de equipe”, diz a nota publicada pela escola Profª Elisa dos Santos nas redes sociais.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Apiaí não se manifestou até a publicação desta reportagem.

(Via portal g1 / imagem redes sociais)