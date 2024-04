Na tarde desta sexta-feira (12), policiais civis, militares e guardas municipais deflagraram uma operação conjunta para prender investigados por furtos e roubos ocorridos em Itapeva.

Durante as diligências foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no bairro Vila São Francisco.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os indivíduos presos seriam os autores de roubos e furtos, cuja área de atuação eram principalmente, no Jardim Maringá, Jardim Califórnia, Portal Itapeva e arredores. Estima-se que os criminosos deixaram ao menos cincovítimas nos últimos meses. Os policiais ressaltaram ainda que todos tem extensa ficha criminal, com diversas passagens pelo sistema prisional

As prisões foram realizadas pelas equipes da Polícia Militar (rádio patrulhamento e Força Tática) e de policiais civis da DIG, que atuaram em conjunto durante as diligências.

Em um dos endereços vistoriados na Vila São Francisco foi apreendida certa quantidade de drogas (cocaína e maconha), localizada no interior do imóvel com o apoio de Guardas Civis Municipais do Canil.

Conforme informações da Polícia Civil, um dos furtos foi praticado em uma residência situada no bairro Portal Itapeva, e o crime de roubo ocorrido nas proximidades do Terminal Rodoviário, ocasião em que a vítima foi derrubada ao solo e agredida pelos criminosos.

As investigações continuam no sentido de identificar e prender outros autores de furto e roubos ocorridos em Itapeva. Além dos delitos de furto e roubo, um deles também respondia pelo crime de receptação.

“O trabalho preventivo/ostensivo da Polícia Militar não para. As investigações realizadas pela Polícia Civil também continuarão. Essa é uma resposta dada pelas forças de segurança”, ressaltou o Cap PM Ratti.