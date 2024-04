O vereador itapevense Marinho Nishiyama comunicou através de suas redes sociais que desde o dia 8 de abril de 2024, não é mais o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De acordo com o parlamentar, ele não é mais membro da referida comissão e de nenhuma outra, após um ofício protocolado pela vereadora Áurea Rosa pedindo a exclusão de Marinho, sendo substituído por Tarzan. O ofício foi homologado pelo presidente da Casa de Leis, Roberto Comeron.

“Essa decisão fará com que todos os projetos do prefeito Mário Tassinari sejam aprovados, sejam eles bons ou ruins. Enquanto eu estive como presidente da Comissão de Legislação, ao lado dos vereadores Ronaldo e Débora, arquivamos diversos projetos que contrariavam o interesse público. Infelizmente, todos os projetos poderão ser aprovados a partir de agora”, disse Marinho.

Para o vereador, a situação é lamentável. “Além de estar chateado com tudo isso, eu estou bastante preocupado com o munícipio porque muitos projetos que foram arquivados por nós na Comissão, agora serão aprovados e poderão prejudicar nossa cidade”, completou.

De acordo com a vereadora Áurea Rosa, “em relação ao caso das comissões da Câmara, o que digo é que o projeto chega, é lido e encaminhado para as Comissões, são cinco vereadores respeitando sempre que possível a proporcionalidade dos partidos. O Partido Progressista foi escolhido por indicação da liderança. Eu sou a líder do PP na Câmara,conforme indicação do partido através da doutora Fabrícia Haidar ter me indicado oficialmente, até porque sou a mais votada do PP. Ou seja, quando o vereador sai do partido, perde a vaga nas comissões. Foi esse entendimento, já que o vereador Marinho hoje se encontra em outro partido, então a vaga que ele ocupava foi suprida pelo vereador Tarzan, que estava na comissão pelo partido União Brasil, mas agora está no PP”, declarou.