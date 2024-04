O Jornal Ita News está divulgando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. Confira a entrevista com Toninho Loureiro:

Antonio Loureiro de Almeida, mais conhecido como Toninho Loureiro, é nascido em Turiba do Sul, próximo a Itaberá, mas desde o início da vida mora em Itapeva. Toninho é empresário na cidade ao lado de seus irmãos em filhos. “Sou alguém que veio de uma família humilde da Turiba do Sul, perto de Itaberá, me mudei muito cedo para Itapeva e, por meio de muito trabalho e determinação junto aos meus irmãos e aos meus filhos, consegui construir uma trajetória de sucesso como empresário, sem nunca deixar de lado a minha responsabilidade social como cidadão. Ao longo de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro e à superação de desafios, aprendi a valorizar cada oportunidade e a nunca desistir dos meus sonhos.Fui prefeito do município de Itaporanga, oportunidade em que pudemos colocar em prática um modelo de gestão que gerasse economia aos cofres públicos e a entrega de importantes obrasque transformaram a vida da população. Com as empresas Irmãos Loureiro e Heineken geramos centenas de empregos na nossa querida cidade de Itapeva. Fé, Trabalho e Desenvolvimento são as palavras-chave que me impulsionam a querer trabalhar pela nossa querida cidade e transformar positivamente a vida da população”, contou.

Sempre envolvido na política local, colocou seu nome à disposição das eleições 2024. “Decidi colocar meu nome à disposição para as eleições municipais de 2024 porque acredito que posso contribuir de forma significativa para o desenvolvimento e o bem-estar da população, levando em consideração a minha vasta e positiva experiência como empresário e gestor púbico. Eu represento a renovação para a Prefeitura de Itapeva e trago comigo a experiência de alguém que já trabalhou muito na resolução de problemas públicos. Como alguém que conhece de perto as dificuldades enfrentadas pela população, estou comprometido em trabalhar incansavelmente para fazer de Itapeva um lugar melhor para todos”, frisou.

O ano eleitoral está prestes a começar e as especulações já iniciaram. Toninho acredita que teremos debates importantes. “Acredito que este ano eleitoral em Itapeva será marcado por debates importantes e pela participação ativa dos cidadãos na escolha de seus representantes. Espero que o processo eleitoral se conduza de maneira democrática e transparente, com foco no diálogo e no interesse coletivo. Itapeva é o polo regional do Sudoeste Paulista, um importante centro comercial e de serviços e, juntos, construiremos um processo eleitoral que traga luz às melhores ideias e um plano de governo que venha a atender nosso povo, promovendo justiça social e o desenvolvimento que tanto queremos, dando a assistência social para aqueles mais precisam e garantindo a zeladoria e o avanço que todos os itapevenses merecem”, reforçou.

Emprego. Para Toninho, o que a população mais anseio hoje é por oportunidades. “Defendo bandeiras como a melhoria da qualidade de vida da população, o desenvolvimento econômico sustentável, a valorização da educação e da saúde, bem como a promoção da igualdade e da justiça social. Acredito que a população itapevense anseia por oportunidades de emprego dignas, acesso a serviços públicos de qualidade e um ambiente seguro e acolhedor para viver e criar suas famílias.Precisamos promover, urgentemente, a desburocratização dos serviços públicos, a construção de Parcerias Público Privadas (PPPs) e projetos em parceria com municípios vizinhos, que tornem a cidade de Itapeva atrativa para novos investidores. Também é indispensável que o próximo Prefeito mantenha boa articulação com o Governo do Estado de São Paulo, Deputados Estaduais e Deputados Federais, além do Governo Federal, afim de atrair recursos e manter os bons e necessários convênios”, disse.

O empresário diz acreditar no potencial da nossa cidade. “Itapeva tem um povo acolhedor e trabalhador, uma rica cultura e um potencial econômico promissor. Precisamos valorizar esses pontos fortes e investir em áreas como infraestrutura, turismo e capacitação profissional para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da cidade. Itapeva ocupa, atualmente, a posição de 1ª PIB Agrícola do Estado de São Paulo e o 10ª PIB Agrícola do Brasil e para impulsionarmos ainda mais esses números, gerando emprego e renda para a população, precisamos desenvolver políticas públicas que garantam estabilidade, infraestrutura e desburocratização ao pequeno, médio e grande produtor. Também é necessário criar um ambiente favorável para que o empresário venha investir em nossa cidade, pois quando as empresas e as indústrias chegam, chegam também os empregos e o progresso. Tendo o comércio como mola propulsora da economia local, temos articulado a vinda de uma Fábrica de Jeans para Itapeva, o que vai gerar emprego para o povo e lucros para o empresariado. A questão da mobilidade urbana e rural é de extrema importância, pois é por meio de rodovias e vicinais seguras que acontecem o acesso e o escoamento da produção da cidade e do campo. A instalação de um Curso de Medicina também deve ser levado adiante, pois abrirá as portas de Itapeva para estudantes de todo o Brasil e irá suprir a demanda de médicos na rede de Atenção Básica. O que mais admiro em nossa cidade é a sua diversidade e a capacidade de superação de seus habitantes frente aos desafios cotidianos”, disse.

Algumas áreas estão carentes de atenção por parte do poder Executivo, ressalta Toninho: “Em minha opinião, algumas áreas que precisam de atenção imediata em Itapeva são a infraestrutura e zeladoria urbana, o fornecimento de água e saneamento básico para a totalidade da população,pois este é um direito fundamental, a segurança pública e o acesso a serviços de saúde de qualidade. É necessário reestruturar a nossa SantaCasa de Misericórdia, zerando a dívida, por meio de ações efetivas, sem aumentar impostos e com uma gestão humanizada. Além de investir na Atenção Primária em Saúde, ou seja, nas Unidades Básicas, precisamos investir nas especialidades, que devem ser oferecidas dentro de Itapeva, evitando que os pacientes tenham que pegar estrada para realizar um tratamento. Na Educação, é necessário garantir escolas seguras e um ambiente acolhedor em todos os territórios, além de uma merenda escolar que supra as necessidades nutricionais, oferecendo um cardápio equilibrado aos alunos. Tenho buscado modelos de gestão nas melhores escolas do Brasil e de outros países, e constatei, por exemplo, a utilização da planta ora-pro-nóbis na merenda, garantindo uma melhor alimentação e desempenho escolar dos alunos. É fundamental que as políticas públicas priorizem essas questões para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sustentável de nossa comunidade”, completou.

Ir de encontro às necessidades da população, é o que ele acredita: “Encerro esta entrevista reiterando meu compromisso com uma gestão transparente e participativa. Em uma parceria verdadeira com a ou o vice, buscaremos construir uma administração que seja reflexo dos anseios e necessidades da população. Acredito firmemente que um líder eficaz não apenas fala, mas também ouve atentamente. Investiremos de forma prioritária em áreas cruciais como Saúde e Educação, implementando soluções inovadoras e eficientes, priorizando a responsabilidade fiscal e o respeito com o dinheiro público. Juntos, vamos construir um futuro melhor para nossa cidade, onde cada cidadão seja parte ativa na construção do seu próprio destino. Conto com o apoio e a colaboração de todos nessa jornada rumo a uma cidade mais próspera e justa para todos”, finalizou.