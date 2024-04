Na madrugada deste sábado (06), Policiais Militares da Força Tática do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito receberam informações sobre um possível crime de tráfico de drogas em uma residência na área rural, sentido Ribeirão Grande. Durante o deslocamento avistaram um indivíduo em uma moto com a placa oculta por adesivos. Ao tentar abordá-lo, o sujeito fugiu para uma residência, jogando uma mochila com grande quantidade de drogas. Na residência foi localizado mais dois menores alegando estar lá para consumir drogas, além de duas motocicletas aparentemente de leilão, com placas diferentes das originais.

Diante do fato, os indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.