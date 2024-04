O adolescente de 14 anos que assassinou um jovem de 17, após golpeá-lo com três facadas nas costas, permanece preso da Fundação Casa desde o crime.

Relembre o caso:

A vítima, que era jogador da AECB, estava jogando bola no local e havia saído do campo da Vila Maria para ir tomar água, quando foi golpeado pelo adolescente. O jovem foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente não sobreviveu.

O caso que comoveu e chocou a população capão-bonitense, ainda aguarda a decisão da Justiça e avaliação da condição mental, do acusado, que segundo testemunhas, sofre de esquizofrenia e fazia uso de medicamentos controlados.

Fontes afirmaram (para O Expresso) que o mesmo adolescente que cometeu o crime, havia golpeado um outro jovem com uma tesoura no final do ano passado.

Para a polícia, o adolescente afirmou em depoimento que cometeu o assassinato após ouvir vozes que o instruíam a tirar a vida de alguém na rua.

(Texto e foto via Jornal O Expresso)