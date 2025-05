Governador Tarcísio de Freitas estará em Itapeva nesta quinta (08)

O governador Tarcísio de Freitas inicia nesta quinta-feira (8), em Itapeva, a Caravana 3D – Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade, que vai percorrer todas as regiões do estado para identificar e apresentar soluções às principais demandas da população. No lançamento do programa, Tarcísio se reúne com lideranças locais para anúncios em diversas áreas e, em seguida, participa de coletiva de imprensa. A agenda também conta a inauguração da obra de duplicação do trecho urbano da Rodovia Francisco Alves Negrão e visitas a equipamentos de saúde e educação na região. A Caravana 3D segue na sexta-feira (9) e passa pelas cidades de Fartura, Itararé, Riversul, Taguaí e Tejupá.

Serviço:

Abertura e coletiva de imprensa da Caravana 3D – Desenvolvimento, Diálogo, Dignidade em Itapeva

Data: Quinta-feira, 8 de maio de 2025

Horário: 12h (veículos de imprensa poderão captar imagens da reunião às 11h30)

Local: Faculdade FAIT Itapeva – Salão Nobre (térreo) – Rodovia Francisco Alves Negrão, Km 285 – Pilão D’Água – Itapeva/SP

Visita à Escola Estadual Nicota Soares

Horário: 14h30

Local: Rua Roselandia, s/nº – Jardim Belvedere – Itapeva/SP

Inauguração da Obra de Duplicação do Trecho Urbano da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258)

Horário: 15h30

Local: https://maps.app.goo.gl/RCQAx2uSWrdYTTun6?g_st=com.google.maps.preview.copy

Visita às Instalações da Santa Casa

Horário: 17h

Local: Santa Casa – Rua Rua Mário Prandini, 849 – Centro – Itapeva/SP

(Via Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo)