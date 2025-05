Intensificação da Campanha contra Gripe Influenza acontece neste sábado (10)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde intensifica as ações de imunização contra a Gripe Influenza na cidade. Neste sábado (10), em todas as Unidades Básicas de Saúde das Zonas Urbana e Rural, acontece o “Dia D” da campanha de vacinação. Neste dia, todas as UBSs estarão abertas realizando vacinação contra a gripe e atualização vacinal.

No “Dia D”, as Unidades de Saúde da Zona Urbana irão funcionar das 9h às 16h, já na Zona Rural o horário é das 8h às 16h. Também serão disponibilizados postos volantes, para atender ainda mais pessoas.

Confira nas imagens desta publicação o público-alvo da campanha e os horários e locais dos postos volantes. “Aproveite para deixar seu esquema vacinal em dia!”, destacou a Saúde Municipal.