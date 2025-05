Fundo Social de São Paulo atenderá municípios da região de Itapeva durante a Caravana 3D nesta quinta-feira (08)

Espaço especial montado na FAIT oferecerá orientações sobre programas sociais do Governo do Estado

O Fundo Social de São Paulo estará com uma equipe técnica em Itapeva nesta quinta-feira (08), durante a Caravana 3D, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada aos municípios do interior. Um plantão especial de atendimento será montado em uma das salas da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), com o objetivo de atender representantes das prefeituras da região.

O espaço será dedicado exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas e à oferta de suporte técnico sobre os programas sociais do Governo do Estado, como as Escolas de Qualificação Profissional, as Praças da Cidadania, ações de segurança alimentar e projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, explicou que o plantão foi pensado para facilitar o diálogo com os municípios: “O objetivo é facilitar o acesso das prefeituras às iniciativas do Fundo Social, tirar dúvidas e apresentar soluções para os programas voltados à população mais vulnerável”, destacou. “Estabelecer diálogo e cooperação é essencial para transformar políticas públicas em ações concretas.”

Durante todo o evento, a equipe do Fundo Social estará à disposição para atendimentos individualizados, fortalecendo a articulação com os municípios e contribuindo para a ampliação do alcance das políticas públicas estaduais.

A Caravana 3D é uma ação do Governo de São Paulo que visa promover o desenvolvimento regional, incentivar o diálogo entre estado e municípios e garantir dignidade à população por meio da adoção de políticas públicas.