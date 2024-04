O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso eMontagem Industrial com sede em Itapeva, atua em 32 municípios do Estado de São Paulo em suas subsedes. Com o objetivo de representação e negociação coletiva, o sindicato atende em Itapeva na Avenida Paulina de Morais, nº 177, no Centro. Em entrevista, Marcelo Santos Barbosa, Presidente do Sinticom Itapeva, falou sobre o trabalho do sindicato. Confira:

IN – Marcelo, poderia nos falar um pouco sobre o Sinticom Itapeva e seu papel na região?

Marcelo Barbosa (MB): O Sinticom Itapeva é um dos maiores sindicatos do segmento no Estado de São Paulo, com uma presença significativa em diversos municípios. Conta com nossa sede em Itapeva e as subsedes em Apiaí, Buri, Capão Bonito, Itararé e Taquarituba nos permitem representar trabalhadores do setor em trinta e dois municípios do estado.

IN: Além da representação sindical, quais são as principais atividades e serviços oferecidos pelo Sinticom Itapeva?

Marcelo: Além de nossas prerrogativas de representação e negociação coletiva, temos um forte foco em oferecer benefícios tangíveis aos nossos associados. O Sinticom Itapeva conta com atendimento Jurídico e também com uma clínica médica em sua sede, com atendimento diário de clínico geral, que atende associados de toda região, com humanismo, competência e responsabilidade, entre seus benefícios Dentista com 50% de desconto no tratamento, descontos em laboratórios farmácia e médicos de várias especialidades. Conta também com uma colônia de férias em Mongaguá com preços acessíveis aos associados.

IN: São muitos benefícios oferecidos aos associados, certo? Como tem sido a representação do Sinticom Itapeva nos 32 municípios que vocês atuam?

Marcelo: Temos orgulho do trabalho que realizamos em toda a região. Recentemente, esse esforço foi reconhecido com minha eleição como Vice-presidente da Feticom Sp. Esse reconhecimento não apenas valida nosso trabalho, mas também amplia a importância de Itapeva no cenário sindical estadual.

IN: Quais são os principais objetivos e desafios que o Sinticom Itapeva enfrenta para o futuro?

Marcelo: Nosso principal objetivo é continuar trabalhando pelo desenvolvimento justo da região, sempre com responsabilidade e respeito aos trabalhadores. Enfrentamos desafios constantes, mas com a dedicação de nossa equipe e o apoio dos associados, tenho certeza de que podemos superá-los.

IN: Agradecemos por compartilhar conosco um pouco do trabalho e dos planos do Sinticom Itapeva, Marcelo. Desejamos muito sucesso em suas empreitadas futuras.

Marcelo: Obrigado pelo espaço e pelo apoio. Estamos à disposição para continuar lutando pelos interesses dos trabalhadores em nossa região.