O município de Taquarivaí acordou neste sábado (30) com a notícia de um crime bárbaro. Um homem foi assassinado na cidade após marcar um encontro amoroso.

De acordo com os policiais, houve a comunicação de que uma vítima de ferimentos de arma branca teria dado entrada na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Ao deslocarem para o Pronto Socorro, encontraram com uma mulher que contou como a vítima foi ferida.



Em seu relato, a mulher informou que havia marcado um encontro com a vítima e que no momento em que a vítima chegou em frente a sua casa, foi surpreendida pelo seu ex-companheiro que estava de tocaia em um matagal. Ao sair do matagal o ex atacou o rapaz que estava em cima de uma moto, o suspeito desferiu algumas facadas nas costas da vítima e só parou após a intervenção da mulher.

A vítima mesmo esfaqueada conseguiu deixar o local a procura de socorro, já o suspeito teria fugido do local após o ataque. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã deste sábado.

No Plantão Policial, fomos informados por representantes da Funerária Gutierrez que fará o translado do corpo, que a vítima será encaminhada primeiramente para o IML de Avaré e somente após a autópsia que o corpo será liberado para ser velado.

Até o final desta matéria, o suspeito de ter cometido o crime permanecia foragido.