Aluno do 7º ano da Escola Municipal “Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro”, Gabriel João Piedade, de 12 anos, vem demonstrando um talento excepcional para o motocross. Filho de Murilo Vieira Piedade e Marilei Conceição Teodoro, Gabriel tem trilhado um caminho de sucesso nas pistas, participando de renomadas competições como o Campeonato Paulista, o Brasileiro de Motocross e Arena Cross. Entre suas conquistas, destacam-se o vice-campeonato na Copa São Rafael em 2019, campeão nas edições de 2020 e 2023 da mesma competição, além de ser campeão na Copa CPMX nos anos de 2021 e 2022.

O talento de Gabriel não tem passado despercebido sendo motivo de orgulho para a comunidade escolar EMLG.

Gabriel concilia o tempo entre estudos na Escola Luiz Gonzaga e seus treinos na pista local de motocross e faz parte da AMSP (Associação de Motociclismo do Sudoeste Paulista).

O próximo desafio de Gabriel agora é o campeonato brasileiro da categoria. Ele irá representar Itapeva pela segunda etapa do Brasileiro, dias 6 e 7 na cidade de Canelinha (SC).

A Direção, Coordenação, Professores, Funcionários e alunos da EMLG, orgulhosos de seu atleta, ficam na torcida por mais pódios do Gabriel no Motocross Nacional.