Na sexta-feira (05), aconteceu o encerramento do Show de Inverno Cultural 2024 com a comédia teatral “A Mulher Zumbi”. Em duas sessões lotadas no Teatro de Bolso Terezinha Silva, a peça arrancou risos e aplausos entusiásticos da plateia, proporcionando uma noite inesquecível de diversão e cultura.

A comédia “A Mulher Zumbi” trouxe uma história hilária e envolvente, com atuações brilhantes que capturaram o coração do público. Cada cena foi marcada por momentos de pura comédia, revelando o talento e a dedicação dos nossos artistas, que conseguiram transformar a noite em uma verdadeira festa de alegria e arte.

As fotos desta noite capturam a energia contagiante e os momentos mais engraçados da apresentação, refletindo o sucesso desse encerramento espetacular.

Em suas redes sociais, a Secretaria de Cultura agradeceu a todos que compareceram para prestigiar as sessões e a todos os envolvidos na produção dessa peça fantástica. “O Show de Inverno Cultural 2024 foi um sucesso graças ao apoio e à participação de cada um de vocês”, disseram.