Um homem foi preso por embriaguez ao volante, após provocar um acidente na vicinal Aparício Lopes Ferreira, entre Buri e distrito do Matão. O caso aconteceu na madrugada da última sexta feira (5) e um teste de bafômetro detectou consumo de álcool acima do permitido.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem bateu num veículo que estava estacionado as margens da pista. O proprietário do carro atingido acionou a GCM e disse que pretendia representar o motorista embriagado, que precisou ser socorrido ao Pronto Atendimento com ferimentos leves no rosto.

Após ter recebido cuidados médicos, ele foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Itapeva onde verificou-se que ele ja tinha passagem pelo mesmo crime. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Texto por Michel Lopes / imagem divulgação GCM de Buri)