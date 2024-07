Na noite de quarta-feira, 03 de julho, aconteceu a cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (OMASP). O evento foi realizado na EE Luiz José Dias, no município de Ribeirão Branco, e contou com a participação das escolas pertencentes à Diretoria de Ensino de Apiaí, do município de Ribeirão Branco.

Os alunos da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada em Itaboa, se destacaram ao receberem aproxidamente 60 medalhas, distribuídas entre ouro, prata e bronze, nas categorias de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Este feito é um reflexo do empenho e dedicação dos estudantes e da equipe escolar, composta por adolescentes, gestores e professores.

Parabéns a todos os alunos por essa importante conquista. Esta vitória demonstra o valor do incentivo à educação, pois é sabido que esses jovens são o futuro do país e que buscar o conhecimento é essencial para o crescimento pessoal e profissional, finalizou o Dirigente de Ensino representante, Supervisor Josemar.