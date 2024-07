O Secretário de Estado da Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, estará em Capão Bonito na próxima segunda-feira, dia 15, para participar de dois encontros regionais sobre Agricultura Familiar e Agronegócio.

A agenda foi um pedido do ex-vereador de Capão Bonito, Matheus Francatto, e do presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro. O primeiro encontro será as 16h00 no Salão do Rotary Club de Capão Bonito, no bairro Nova Capão Bonito, e que reunirá pequenos agricultores das cidades de Capão Bonito, Ribeirão Grande e Guapiara.

A segunda agenda do secretário de Estado será na Cooperativa Agrícola de Capão Bonito às 18h00, em um encontro com os agricultores, empresários do Agronegócio e prefeitos e vereadores da região do Sudoeste Paulista.

Guilherme Piai é também filiado do Republicanos, partido do Governador Tarcísio de Freitas. É formado em Administração de Empresas e também já atuou como diretor executivo da Fundação Itesp. É conselheiro da mais tradicional escola superior de Agricultura do país, a Esalq e hoje, comanda uma das principais pastas do Governo de São Paulo.