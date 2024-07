As Férias Malucas chegaram com tudo no Mundo Animal Lanchonete Temática. Durante todo o mês de julho, as unidades da rede contarão com novidades no cardápio e atrações destinadas a proporcionar um mês de férias repleto de atividades, diversão e opções gastronômicas variadas para crianças e adultos. O objetivo da marca é oferecer uma experiência diferenciada, cheia de alegria e sabores, que vai encantar a criançada e fazer os adultos relembrarem os melhores momentos da infância.

Entre os destaques das novidades estão a introdução de novos produtos em edição limitada, disponíveis apenas no mês de julho, incluindo o Drink Malucão, o Hambúrguer Divertido e a Sobremesa Arco-Íris.

O Drink Malucão é levemente cítrico, feito com suco de laranja, xarope blue lemonade, gelo e balas Fini. Já o Hambúrguer Divertido conta com hambúrguer premium de carne bovina, catupiry e Doritos no pão brioche com maionese da casa temperado com salsa desidratada. Acompanha batatas fritas com catupiry, farofa de Doritos e salsa. Por fim, a sobremesa Arco-Íris é uma taça de sorvete de creme, com cobertura de chocolate Galak, chantilly, marshmallow e balas Fini.

Além disso, o prato Casamento Junino passará a se chamar Castor Par Perfeito e será incluído permanentemente no cardápio, devido ao sucesso de vendas em junho. O prato contempla dois deliciosos hambúrgueres de carne bovina, queijo cheddar, alface americana e tomate, no pão brioche e maionese, mergulhados no cheddar cremoso com pedaços crocantes de bacon.

A programação de julho também inclui a presença do crocodilo Cleiton, que realizará pocket shows nas segundas, quartas e sextas-feiras junto com o Leonel, leão mascote da marca. Para entrar no clima de férias, os colaboradores ainda utilizarão acessórios temáticos e divertidos que fazem sentido no contexto infantil.

*Sobre a Mundo Animal*

Criada para oferecer uma experiência diferenciada ao público, a primeira unidade da lanchonete temática Mundo Animal foi inaugurada em 2011, pelo empresário Ari Andrade da Silva, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Com uma proposta temática e ambiente familiar, a marca ganhou sucesso rapidamente e em pouco tempo teve sua estrutura ampliada, além de novas unidades em diferentes regiões do país. Em 2018, foi criada a holding M&A Franchising, que passou a franquear a marca. Foi neste período que a Mundo Animal deu início a um projeto de reformulação, trazendo uma proposta de gastronomia aliada a experiência e um padrão de qualidade a todas as lanchonetes. Além disso, em 2023, a rede foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising na categoria pleno, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Com atrações para toda a família, cardápio diversificado e preços acessíveis, a lanchonete temática já contabiliza mais de 80 unidades espalhadas por 14 estados brasileiros.