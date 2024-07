Uma acidente registrado na tarde desta sexta-feira (12), deixou um motociclista ferido no Centro de Itapeva.

O fato ocorreu no cruzamento da Rua Josino Brisola com a Rua Dr. Pinheiro.

De acordo com a Polícia Militar o motorista do veículo informou que estava subindo sentido Santa Casa quando o motociclista invadiu a preferencial. Com a colisão o motociclista foi jogado para cima do veículo quebrando o parabrisa do carro.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam o motociclista para o Pronto Socorro, as primeiras informações são de que a vítima teria quebrado a perna no acidente.

O caso foi registrado pela PM e as circunstâncias do acidente serão apuradas posteriormente.