Sebrae-SP oferece curso de controle de finanças em Itapeva

Com o objetivo de auxiliar os empreendedores de Itapeva a deixar as finanças do seu negócio sob controle, o Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sebrae Aqui, realizou um curso de 12 a 14 de novembro. Vinte pessoas participaram da capacitação.

Aplicado pela International Business School Americas (IBS), a capacitação foi ministrada em três módulos, sendo: ‘Comece seu planejamento financeiro’, ‘Faça fluxo de caixa’ e ‘Faça o preço certo’.

Durante o curso, realizado na sede do Escritório Regional Sebrae Sudoeste Paulista, os participantes receberam vasto material como apostilas impressas e online, planilhas automáticas e ferramentas de inteligência artificial (IA) para precificação.

“Para garantir o sucesso do seu negócio é necessário acompanhar as finanças da empresa, obter o controle do dinheiro que entra e sai do caixa e ainda fazer uma projeção de como as contas estarão num período de médio a longo prazo”, comentou o analista de negócios do Sebrae-SP Claudio Rodrigues.

Para Tânia Panichi, que trabalha no ramo da gastronomia, o curso foi bastante proveitoso e ela já está colocando em prática todo o conhecimento adquirido. “Eu adoro os cursos do Sebrae porque em todos você sempre tem algo a aprender e a mudar o jeito de cuidar do seu negócio. Já estou colocando em prática o que aprendi. Na verdade, eu já fazia o meu fluxo de caixa e acabei deixando de lado, mas com o curso vi o quanto é importante continuar com isso para poder saber os seus rendimentos, seus gastos, custos, enfim saber realmente a quantas anda o seu negócio e o que está lucrando e crescendo nele”, contou.

Já para Angélica Braatz, que atua com hortifruti, as aulas a ajudaram a colocar suas finanças em ordem e a melhorar o seu negócio. “O curso foi excelente, com aula prática e de fácil entendimento. A profissional é de muita excelência, fala e explica com uma linguagem que todos entendem. Já comecei a praticar os conhecimentos durante o curso e continuo praticando após o término. Consegui organizar melhor as finanças do meu negócio e a precificar da forma correta”, confessou.

(via Sebrae Itapeva)