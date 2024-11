Nova Campina adere ao Programa Estadual de Auxílio-Aluguel para mulheres em situação de violência

Na tarde de quinta-feira, dia 21 de novembro, a prefeita Josi, acompanhada pela secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Rosângela, formalizou a adesão de Nova Campina ao Programa Estadual de Auxílio-Aluguel para mulheres em situação de violência. A iniciativa é uma ação da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

O programa oferece suporte a mulheres que estejam sob medida protetiva, residam no estado de São Paulo, não possuam imóvel próprio e tenham uma renda de até dois salários mínimos no momento da separação do agressor. O benefício consiste em um auxílio no valor de R$ 500 mensais, por um período de seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses, conforme avaliação dos técnicos sociais do município.

“A adesão ao programa será fundamental para ajudar as mulheres vítimas de violência a romper o ciclo de agressões, especialmente aquelas que dependem financeiramente de seus companheiros. Além disso, elas receberão apoio e acompanhamento contínuo da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio de assistentes sociais e psicólogos, para garantir um novo recomeço”, afirmou a prefeita Josi.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)