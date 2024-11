Professor de Nova Campina tem livro publicado

O professor de Educação Física Bruno Vespasiano, que atua no município de Nova Campina há quase 20 anos, acaba de lançar seu primeiro livro, intitulado A Ciência do Futebol. Com uma sólida formação acadêmica e vasta experiência em ensino, pesquisa e extensão, Vespasiano compartilha seu conhecimento por meio desta obra, que foi escrita em parceria com renomados pesquisadores da área.

O livro é composto por 12 capítulos que discutem diversos aspectos do futebol, incluindo fisiologia, biomecânica, métodos de treinamento, iniciação esportiva e estratégias de avaliação. A obra também aborda temas importantes como a história do futebol, a detecção de talentos e oferece uma abordagem especial sobre o futebol feminino.

De acordo com o professor Vespasiano, a proposta do livro é servir como ferramenta de apoio tanto para alunos de Educação Física quanto para professores e técnicos que trabalham com treinamento no futebol. Ele destaca ainda que a obra está sendo comercializada fora do Brasil, e que uma versão em inglês está sendo produzida, o que permitirá alcançar um público ainda maior.

Além de Bruno Vespasiano, outros renomados pesquisadores contribuíram para a elaboração do livro, incluindo os doutores Guanis Vilela, Ricardo Passos e Adriano Pereira, professores universitários na área de Educação Física.

Bruno salienta que a colaboração com profissionais envolvidos na pesquisa e extensão é fundamental para valorizar e contribuir para o desenvolvimento da área, impactando diretamente na qualidade do ensino e no avanço das práticas pedagógicas.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)